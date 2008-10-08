Собєрайська: конфліктів у польському футболі більше не буде

У Міністерстві спорту і туризму Польщі сподіваються, що в майбутньому конфліктів у польському футболі не виникатиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві, відповідаючи на запитання журналістів, сказала віце-міністр спорту і туризму Республіки Польща Катажина СОБЄРАЙСЬКА.

Вона зауважила, що у Міністерстві відповідає за туризм, хоча звичайно стежить за тим, що відбувається у спорті.

К.СОБЄРАЙСЬКА повідомила, що у польській федерації футболу після перевірки Міністерством були виявлені порушення. Міністерство передало результати перевірки до Трибуналу при Польському олімпійському комітеті. І саме Трибунал призначив тимчасового куратора ФФП, тому тут Міністерство не є стороною конфлікту.

“Цей конфлікт потрібно розглядати як спробу покращити ситуацію у польському футболі. Переконана, що ця ситуація піде лише на користь розвитку футболу у Польщі, і в подальшому це не буде причиною конфліктів з УЄФА і ФІФА”, - підкреслила віце-міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня уряд Польщі усунув з посади керівництво Федерації футболу Польщі за звинуваченням у корупції.

Між тим правила УЄФА і ФІФА забороняють будь-яке державне втручання у діяльність національних федерацій, тому УЄФА застеріг владу Польщі, що вона ризикує втратити право на проведення Євро-2012, якщо до 6 жовтня не відновить керівництво своєї футбольної федерації.

6 жовтня уряд Польщі, ФІФА та УЄФА досягли згоди щодо шляхів виходу із конфліктної ситуації у польському футболі. Сторони, зокрема, домовились створити Незалежний виборчий комітет (Independent Electoral Committee) для підготовки та проведення перевиборів президента Федерації футболу Польщі (ФФП).

Польський уряд підтвердив готовність до врегулювання суперечки на принципах ФІФА щодо невтручання влади у діяльність ФФП.