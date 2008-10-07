Українців і хорватів розсудить голландець

Відбірний матч Чемпіонату світу з футболу 2010 року між національними збірними України та Хорватії обслуговуватиме голландська бригада арбітрів на чолі з Еріком БРАМХАРОМ, повідомили УНІАН в інформ-службі ФФУ

Допомагатимуть йому лайнсмени Ар`є Брінк КІШПАЛЬ і Патрік ГЕРРІТСЕН. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Річард ЛІСВЕЛЬД.

Е.БРАМХАР на матчах за участю української збірної поки не працював. Лише восени 2006-го він обслуговував зустріч у рамках групового раунду Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем» та грецьким «Олімпіакосом».

Статус арбітра ФІФА Е.БРАМХАР отримав у 2002 році. Судив поєдинки ЧС-2003 та ЧС-2005. Примітно, що свій 42-й день народження голландець святкуватиме 13 жовтня − через два дні після матчу у Харкові.

Третій матч відбірного турніру ЧС-2010 між збірними України та Хорватії відбудеться 11 жовтня на харківському стадіоні «Металіст». Початок зустрічі о 20.00.