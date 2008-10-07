У Києві розпочався Міжнародний форум «Євро-2012»

У Києві сьогодні розпочав роботу Міжнародний форум «Євро-2012. Інфраструктура. Інвестиції. Інновації».

Як передає кореспондент УНІАН, в рамках заходу представники приймаючих міст та потенційні інвестори обговорять перспективи реалізації проектів підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Вітчизняні та закордонні учасники представляють на форумі сучасні архітектурні та будівельні проекти, інновації, техніку, обладнання, матеріали та послуги, досвід реалізації міжгалузевих, регіональних та міських програм. Ділова програма включає пленарні засідання, конференції, семінари та переговори, у яких візьмуть участь представники Національного агентства України з Євро-2012, Федерації футболу України, міністри та інші високопосадовці.

Звертаючись до присутніх, заступник міністра економіки України Юрій ВІТРЕНКО, зокрема, зазначив, що форум – це унікальна можливість для України показати свої багаті інтелектуальні та економічні можливості, сприяти залученню інвестицій та впровадженню інноваційних рішень у будівництво і реконструкцію об`єктів спортивної і туристичної інфраструктури.

У свою чергу, голова виконавчої дирекції з Євро-2012 Іван ФЕДОРЕНКО підкреслив, що сьогодні на папері визначено все, як має бути у 2012 році, і залишилося його лише реалізувати.

Крім цього, заступник голови Нацагентства з Євро-2012 Євген ВІЛІНСЬКИЙ підкреслив, що головною метою підготовки до ЧЄ-2012 є не стільки футбол, скільки зміна інвестиційного клімату в державі.

«Ми маємо зробити так, щоб інвесторам не бажали мужності для роботи в Україні. Інвестор має приносити свої проекти, технології і гроші, а не готуватися долати труднощі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний форум «Євро-2012. Інфраструктура. Інвестиції. Інновації» триватиме у Києві з 7 по 10 жовтня.