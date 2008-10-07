У ФФУ переконані, що конфліктів у польському футболі більше не буде

Голова виконавчої дирекції з Євро-2012 Федерації футболу України Іван ФЕДОРЕНКО переконаний, що конфліктів у польському футболі більше не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Києві.

«Я впевнений, що вона (конфліктна ситуація – УНІАН) більше не повториться. Це якесь непорозуміння», - сказав І.ФЕДОРЕНКО.

Він додав, що потрібно розуміти нинішню роль ФІФА і УЄФА та їхні відносини з національними футбольними асоціаціями.

І.ФЕДОРЕНКО висловив думку, що після звітно-виборної конференції польської футбольної асоціації 30 жовтня та виборів нового голови Федерації футболу Польщі ситуація остаточно стабілізується.

У свою чергу заступник голови Нацагентства з підготовки Євро-2012 Євген ВІЛІНСЬКИЙ відзначив, що шляхом виходу із конфлікту у Польщі став компроміс між керівництвом ФФП і Міністерством спорту. На його думку, спрогнозувати ймовірність повторення подібної ситуації складно.

«Сподіваюся, що такого роду конфліктів, які виходять на рівень міжнародних організацій, більше не буде, що польське суспільство знайде можливість вирішувати ці питання у себе всередині без залучення міжнародних посередників», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня уряд Польщі усунув з посади керівництво Федерації футболу Польщі за звинуваченням у корупції.

Між тим правила УЄФА і ФІФА забороняють будь-яке державне втручання у діяльність національних федерацій, тому УЄФА застеріг владу Польщі, що вона ризикує втратити право на проведення Євро-2012, якщо до понеділка, 6 жовтня, не відновить керівництво своєї футбольної федерації.

6 жовтня уряд Польщі, ФІФА та УЄФА досягли згоди щодо шляхів виходу із конфліктної ситуації у польському футболі. Сторони, зокрема, домовились створити Незалежний виборчий комітет (Independent Electoral Committee) для підготовки та проведення перевиборів президента Федерації футболу Польщі (ФФП).

Польський уряд підтвердив готовність до врегулювання суперечки на принципах ФІФА щодо невтручання влади у діяльність національної футбольної асоціації.