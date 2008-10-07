Нацагентство Євро-2012: підготовка ЧЄ-12 у Польщі не припинялася

Конфліктна ситуація, що виникла між керівництвом Федерації футболу Польщі та Міністерством спорту країни, не вплинула на підготовку Польщі до фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, заявив заступник голови Національного агентства України з питань підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ВІЛІНСЬКИЙ.

За його словами, голова агентства Євген ЧЕРВОНЕНКО вчора спілкувався із керівниками Федерації футболу Польщі, товариства PL.2012 та міністром спорту Польщі щодо підготовки країни до Євро-2012.

«Іде нормальна робота, і я якраз задоволений тим, що процес підготовки до Євро-2012 ніяк не залежить від цих навколофутбольних подій», - підкреслив Є.ВІЛІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня уряд Польщі усунув з посади керівництво Федерації футболу Польщі за звинуваченням у корупції.

Між тим правила УЄФА і ФІФА забороняють будь-яке державне втручання у діяльність національних федерацій, тому УЄФА застеріг владу Польщі, що вона ризикує втратити право на проведення Євро-2012, якщо до понеділка, 6 жовтня, не відновить керівництво своєї футбольної федерації.

6 жовтня уряд Польщі, ФІФА та УЄФА досягли згоди щодо шляхів виходу із конфліктної ситуації у польському футболі. Сторони, зокрема, домовились створити Незалежний виборчий комітет (Independent Electoral Committee) для підготовки та проведення перевиборів президента Федерації футболу Польщі (ФФП).

Польський уряд підтвердив готовність до врегулювання суперечки на принципах ФІФА щодо невтручання влади у діяльність національної футбольної асоціації.