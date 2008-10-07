Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала учасників Міжнародного форуму "ЄВРО-2012. Інфраструктура. Інвестиції. Інновації", повідомляє Урядовий портал.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що підготовка до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу є пріоритетним завданням всієї урядової команди.

"На сьогодні наша країна отримала унікальну можливість продемонструвати світу своє нове обличчя, свій потенціал і можливості. Від успішного проведення фіналу чемпіонату з футболу залежатиме перспектива України, її престиж і авторитет, інвестиційна привабливість", зазначила Прем`єр-міністр.

Вона висловила впевненість, що проведення Форуму надасть можливість залучити нових інвесторів для реалізації таких проектів, як будівництво доріг, аеропортів та інфраструктури.

Зі свого боку Уряд обіцяє надавати всебічну підтримку таким проектам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві розпочинає роботу Міжнародний форум «ЄВРО-2012. Інфраструктура. Інвестиції. Інновації», організований Національним комплексом «Експоцентр України» та Національним агентством з питань ЄВРО-2012.

Форум присвячено питанням залучення інвестицій та впровадження інноваційних технічних і технологічних рішень в будівництво і реконструкцію об`єктів спортивної і туристичної інфраструктури, доріг, вокзалів і аеропортів, автомагістралей і готелів, розвиток спорту і туризму, забезпечення зв`язку, безпеки та проведення культурних заходів в рамках фінальної частини Чемпіонату Європи «ЄВРО-2012» з футболу.

У рамках Форуму протягом 7 – 10 жовтня пройдуть тематичні виставки: «ЄВРО Спорт Україна», «ЄВРО Буд Україна», «ЄВРО Буд Маш», «ЄВРО Транспорт», «ЄВРО Тур Україна», «ЄВРО Зв`язок. Логістика. Склад», «ЄВРО Готель & Ресторан. Сервіс», «ЄВРО Банки. Страхування. Безпека».