Цього року уряд надасть кошти на реконструкцію ще 5 аеропортів

Кабінет Міністрів України постановою від 1 жовтня №880 вніс зміни на додачу до Порядку використання 2008 року коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва, реконструкції та ремонту аеропортів державної та комунальної власності (затверджений постановою Кабміну від 21 травня 2008 р. №505).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку.

Таким чином, відповідно до нової редакції доповнення, у перелік аеропортів державної та комунальної власності, яким надають бюджетні кошти для виготовлення проектної документації на реконструкцію аеродрому, додано Міжнародний аеропорт «Харків» (1,61 млн. грн.), Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» (3,58 млн. грн.), Міжнародний аеропорт «Луганськ» (2,1 млн. грн.), Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» (1,98 млн. грн.) і аеропорт «Миколаїв» (1,98 млн. грн.)

Крім того, змінився обсяг коштів на реконструкцію аеропорту «Львів»: 3,58 млн. грн. для виготовлення проектної документації на реконструкцію аеродрому і 7,23 млн. грн. для виготовлення проектної документації на будівництво аеровокзалу.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» отримає 120,41 млн. грн. на будівництво та реконструкцію наявних перонів і аеродрому, а також 69,1 млн. грн. на будівництво нового перону.

Нагадаємо, крім того, на будівництво та реконструкцію КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» постановою №505 виділено 733,3 млн. грн., на реконструкцію аеродрому в КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) - 63,56 млн. грн. Загальна сума коштів, які виділять на всі згадані аеропорти після внесення змін, - понад 1 млрд. грн.