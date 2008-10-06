Уряд Польщі, ФІФА та УЄФА домовилися про врегулювання конфлікту у польському футболі

Польща, ФІФА та УЄФА сьогодні досягли згоди щодо шляхів виходу із конфліктної ситуації у польському футболі.

Сторони, зокрема, домовилися створити Незалежний виборчий комітет (Independent Electoral Committee) для підготовки та проведення перевиборів президента Федерації футболу Польщі (ФФП), повідомляється на сайті FIFA.com.

У штаб-квартирі ФІФА зазначили, що отримали повідомлення від Міністерства спорту РП та ФФП, сторін конфлікту, щодо суті справи близько опівдня до закінчення визначеного терміну. Польський уряд підтвердив готовність до врегулювання суперечки на принципах ФІФА щодо невтручання влади у діяльність національної футбольної асоціації.

Таким чином, розпочато реалізацію дорожньої карти, узгодженої раніше ФІФА, УЄФА та урядом Польщі щодо перевиборів керівництва ФФП. Завдяки Незалежному виборчому комітету, сподіваються всі його учасники, вибори пройдуть чесно та прозоро і жодна зі сторін не поставить під сумнів їхні результати. Тим самим, конфлікт буде вичерпано з урахуванням інтересів усіх сторін.

Крім цього, Міністерство спорту Польщі заявило про готовність відразу ж після початку роботи виборчого органу, не пізніше ніж завтра вранці, звернутися до Польського національного олімпійського комітету з проханням відкликати тимчасового адміністратора ФФП.

Таким чином, ФІФА відзначає позитивні зрушення у врегулюванні конфлікту у польському футболі, але має намір продовжувати моніторинг ситуації. ФІФА, також, підтверджує право футбольної збірної РП продовжити участь у відбіркових матчах ЧС-2010 і провести матчі зі збірними Чехії та Словаччини 11 і 15 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні опівдні спливав термін, визначений ФІФА, для надання пропозицій від польської сторони щодо шляхів виходу з конфлікту. У противному разі ФІФА погрожувала не допустити футбольну збірну країни до найближчих відбіркових матчів і зарахувати їй технічну поразку.