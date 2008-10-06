Результати 7-го туру англійської Прем`єр-ліги
Ліверпуль вирвав важку перемогу
Закінчилися матчі 7-го туру англійської Прем`єр-ліги
Вест Хем - Болтон 1:3 (Коул 68 - Девіс 30, Кехілл 34, Тейлор)
Портсмут - Сток Сіті 2:1 (Крауч 25, Дефо 51 - Фуллер 48)
Тоттенхем - Халл Сіті 0:1 (Джеованні 9)
Челсі - Астон Вілла 2:0 (Коул 21, Анелька 43)
МСіті - Ліверпуль 2:3 (Айрленд 10, Гаррідо 42 - Торрес 55, 73, Куйт 90+2)
Ньюкасл - Евертон 2:2 (Тейлор 45, Дафф 46 - Артета 18 пен., Феллаїні 35)
Нагадаємо, що вчора відбулися матчі:
Сандерленд - Арсенал 1:1 (Лідбіттер 86 - Фабрегас 90)
Вест Бромвич - Фулхем 1:0 (Беднар 61)
Віган - Міддлсбро 0:1 (Аладьєр 89)
Блекберн - МЮ 0:2 (Браун 30, Руні 64)
Ліверпуль і Челсі нерозривні з початку першості - по 7 виграшів, по 2 нічиї, по 17 очок.
А на третьому місці з 14 очками... Халл Сіті, який виграв два тури поспіль і піднявся з 7-го місця вище за Арсенал (13 очок), Астон Віллу (13) і Вест Хем (12).
У Портсмута 12 очок, завдяки двом підряд виграшам команда піднялася на шість позицій.
У МЮ - 11 очок і гра в запасі. У Вест Бромвича і Блекберна - по 10.
Нижня половина таблиці: МСіті і Міддлсбро (по 9), Віган, Сандерленд, Евертон (по 8). 7-6-5-4 очки - відповідно, Болтон, Фулхем, Ньюкасл, Стік Ситі.
Тоттенхем - поки що в торішній ролі Дербі - 2 очки.