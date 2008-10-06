Двома матчами протягом минулих вихідних закінчився 10-й тур Чемпіонату України з футболу.

Чорноморець - Шахтар 0:3 (Гладій 28, Луіс Адріано 90+2, 90+3)

Металург З - Металіст 1:0 (Годін 56)

Нагадаємо, що решта матчів туру закінчилися так:

Зоря - Таврія 1:1 (Жуніор 71 - Ковпак 80)

Карпати - Ворскла 0:0

Кривбас - ФК Львів 2:0 (Бюлюкбаши 50, Бартулович 57)

ФК Харків - Динамо 0:4 (Вукоєвич 58, Соколенко 61 автогол, Бангура 64 пен., 86).

Арсенал - Дніпро 0:1 (Денисов 51)

Металург Д - Іллічівець 2:0 (Ситник 2, Макрідіс 65)

Скориставшись поразкою Металіста, нічиїми у Ворскли і Зорі, Динамо та Металург Д йдуть таблицею у відрив: мають по 25 очок, і ближче, ніж на 7 очок - нікого.

Зате потім одразу три команди з 18 очками: Металіст, Ворскла, Металург З.

Далі плавне зниження до кінця таблиці: Зоря (16), Дніпро (15), Чорноморець (13), Кривбас (13), Шахтар (12), Арсенал (10), Карпати (8), Таврія (7), ФК Харків (6), Іллічівець (6), ФК Львів (5).

Характерний, що команди на останніх шістьох місцях - без виграшів у турі і з одним забитим голом на всіх.