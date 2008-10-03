Євросоюз долучиться до підготовки ЄВРО-2012 в Україні

Країни - члени Євроспейського Союзу виступають за технічну та гуманітарну підтримку проекту ЄВРО-2012 в рамках Лісабонського договору Україна-ЄС.

Про це заявив Комісар Єврокомісії з питань освіти, навчання, культури та молоді Ян ФІГЕЛЬ голові Нацагентства ЄВРО-2012 Євгену ЧЕРВОНЕНКУ під час зустрічі у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Агентства.

“ЄВРО-2012 – це дійсно мегапроект з модернізації всієї країни, у якому суто-футболу лише відсотків десять. Решта – це питання нової інфраструктури, безпеки, законодавства”, - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО. Він наголосив, що це перший спільний проект України, організований за участю країни – члена ЄС.

За словами голови Аоетства, у нас є нагальна потреба у реконструкції доріг, аеропортів, готелів. І ЄВРО-2012 – це шанс, який дозволить реалізувати все заплановане у максимально короткий термін.

Є.ЧЕРВОНЕНКО переконаний, що після чемпіонату 2012 року ми отримаємо нову європейську державу, гідного партнера Євросоюзу. Тому в реалізації таких амбітних планів, додав він, наша країна сподівається на підтримку ЄВРО-2012, не як окремо взятого проекту, а як глобального напрямку співпраці із залученням всього інструментарію Україна-ЄС.

Ян ФІГЕЛЬ у своєму виступі підтримав Є.ЧЕРВОНЕНКА, також зазначивши, що ЄВРО-2012 – це, перш за все, програма розвитку інфраструктури держави. При цьому він окремо наголосив, що проведення чемпіонату дозволить Україні суттєво поглибити євроінтеграційні процеси.

Єврокомісар запевнив українських колег у тому, що країни - члени ЄС виступатимуть за технічну та гуманітарну підтримку проекту ЄВРО-2012 в рамках Лісабонського договору Україна-ЄС.