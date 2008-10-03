Аеровокзал у Львові хочуть проектувати три компанії

У середу, 1 жовтня, відбулося розкриття тендерних пропозицій на закупівлю робіт з виготовлення проектної документації на будівництво аеровокзалу Міжнародного аеропорту «Львів».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку України.

Свої тендерні пропозиції для участі у відкритих торгах подали троє учасників: українське підприємство з іноземними інвестиціями «Тебодін Україна», чеське товариство з обмеженою відповідальністю «НІКОДЕМ А ПАРТНЕР, СПОЛ. С.Р.О.» та естонська компанія «EARengAS».

Нагадаємо, що 16 серпня цього року Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Львів» оголосило про початок тендеру на виготовлення проектної документації на будівництво аеровокзалу.

Як зазначав раніше генеральний директор аеропорту Олександр ЗАГРЕВА, реконструкція існуючого терміналу та будівництво нового дозволить збільшити пропускну спроможність аеропорту до 1600-1700 пасажирів на годину.

Реконструкція проводиться в рамках підготовки до Євро-2012.