У Львові сподіваються за 4 роки збудувати Євроколію до Польщі

Львів зробив важливий крок до реалізації проекту «Євроколії» - за результатами зустрічі міського голови Андрія САДОВОГО із заступником гендиректора Генерального Директорату з питань енергозбереження та транспорту Єврокомісії Золтаном КАЗАЦАЄМ досягнуто домовленості про підтримку ЄС цього проекту.

«Єврокомісія висловлює свою повну підтримку у проекті «Євроколія». Ми зацікавлені в його повній та успішній реалізації», - цитують З.КАЗАЦАЯ у прес-службі Львівської міськради.

В найближчий час буде підготовлено спільне звернення президентів України та Польщі до Європейської комісії щодо повної підтримки швидкісної колії з Польщі до Львова. Окрім того, до ЄС буде надіслано меморандум, що був підписаний між Львовом, Краковом та Вроцлавом стосовно підтримки Євроколії раніше.

Протягом року буде створено технічний секретаріат опрацювання проектів центральної вісі, частиною якого є III-й транспортний коридор Вроцлав-Краків-Львів-Київ. Цей секретаріат матиме повноваження представляти Європейську комісію в регіонах, що дозволить активніше лобіювати реалізацію та політичну підтримку проекту.

«За наступні 4 роки проект «Євроколія» реалізується. Вже до кінця цього року компанією «Моварес» буде розроблено концепцію проекту», - зазначив А.САДОВИЙ.

Нагадаємо, що проект «Євроколія» був одним із 6 великих інвестиційних проектів Львова, представлених на VIII Львівському міжнародному економічному Форумі. Його вартість становить 500 млн. євро. Загальна протяжність швидкісної колії - 75 км.