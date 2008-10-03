Суркіс: сподіваюся, Туск не допустить кризи у польському футболі

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС сподівається, що уряд Польщі не допустить подальшої ескалації конфлікту у відносинах між Міністерством спорту Республіки Польща та національною Федерацією футболу.

Про це йдеться у коментарі Г.СУРКІСА стосовно ситуації навколо ФФП, текст якого наданий УНІАН.

“Сподіваюся, що глава уряду Республіки Польща пан Дональд ТУСК усвідомлює всю глибину відповідальності за ситуацію, що склалася, і не допустить її розвитку”, - зазначає Г.СУРКІС.

Він наголошує, що ситуація є особливо болючою сьогодні, коли зовсім недавно українсько-польська команда витримала нелегкий, принциповий іспит Виконкомом (УЄФА) в Бордо.

“Нам повірили не для того, щоб ми створили новий привід УЄФА поставити під сумнів правильність власного вибору”, - наголошує президент ФФУ. Він переконаний, що безцеремонне адміністративне втручання з боку державних чиновників може коштувати сусідній державі занадто дорого.

“Ціна задоволення персональних амбіцій може бути зовсім неадекватною тому, що в результаті втратить польське суспільство”, - вважає Г.СУРКІС, запитуючи, чи розумно таким чином випробовувати долю, маючи і без цього багато проблем.

Президент Федерації футболу України нагадує, що подібна ситуація вже була в Польщі, і саме йому, за дорученням ФІФА і УЄФА, протягом січня – квітня 2007 року довелося докласти зусиль, щоб повернути ситуацію у нормальне ділове русло. Г.СУРКІС зазначає, що подібні конфлікти можуть мати серйозні наслідки не тільки для Польщі, а й для України, бо ставлять під питання підготовку до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За його словами, спільна заява ФІФА і УЄФА щодо ситуації в Польщі, спровокованої діями урядових чиновників навколо ФФП, вже визначила головні акценти в цій неприємній історії.

“Я щиро жалкую, що репутація польського футболу в очах світової спільноти знову висить на волосині, і що минулорічний демарш колишнього міністра спорту Томаша ЛІПЕЦА, який дозволив собі публічні образливі висловлювання на адресу керівництва ФІФА, так нічому і не навчили наших сусідів”, - йдеться у коментарі Г.СУРКІСА.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА та ФІФА зробили офіційну заяву стосовно ситуації в польському футболі та змін, що торкнулись PZPN (Федерації футболу Польщі - УНІАН) у понеділок, 29 вересня. У документі, зокрема, зазначено: «ФІФА та УЄФА не визнають рішення арбітражного суду Олімпійського комітету Польщі, як і призначення «адміністратора» PZPN. ФІФА та УЄФА продовжують визнавати нинішнє керівництво PZPN на чолі з президентом Міхалом ЛИСТКЕВИЧЕМ як єдину легітимну владу в польському футболі, котра представляє його на міжнародному рівні».

«Ситуацію, що склалася, обговорять на найближчому засіданні Виконавчого комітету ФІФА, що відбудеться 23-24 жовтня в Цюріху. Приблизно в той же час відбудеться засідання Робочої групи УЄФА з надзвичайних ситуацій, де також розглянуть це питання», − зазначено в заяві.