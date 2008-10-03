Євробанки співпрацюватимуть зі Львовом у підготовці до Євро-2012

Європейські банкіри готові співпрацювати зі Львовом у реалізації спільних проектів розвитку інфраструктури міста при підготовці до матчів фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Це питання обговорювалося під час дискусії представників міст, що приймають Євро-2012, та європейських банкірів на “круглому столі” "Ефективні фінансові інструменти: роль у забезпеченні сталого розвитку міст та регіонів", який пройшов у рамках VIII Львівського міжнародного економічного форуму "Європейське партнерство - відкриті можливості".

Директор проектів в Україні та Туреччині банку KfW Ніколай ТУСТ відзначив хорошу організацію влади в містах. На його думку, в контексті підготовки до Євро-2012 фінансові інституції можуть допомогти Львову та іншим регіонам втілити необхідні проекти.

Присутні представники інших банків висловили бажання співпрацювати з органами місцевого самоврядування, зокрема зі Львовом, і готовність надавати кошти під реалізацію конкретних проектів.

На “круглому столі” було досягнуто політичної домовленості щодо підтримки низки пропозицій міста, наступним кроком яких має стати підготовка конкретних рішень і очікування на їхнє фінансування.

"Ми готові запропонувати фінансування для проектів розвитку транспортної інфраструктури, комунікації, екології з державного і комунального секторів", - зазначила віце-президент Європейського інвестиційного банку Єва СРЕЙБЕР.