Шева починає забивати

Форвард «Мілана» Андрій ШЕВЧЕНКО забив єдиний м`яч в у зустрічі-відповіді Кубка УЄФА з «Цюріхом» (1:0).

“Нарешті я відкрив рахунок своїм м`ячам за команду. Дуже радий і дякую уболівальникам за підтримку, яку вони мені надали”, - цитує нападаючого Sport Mediaset .

“Мене потрібно ще багато працювати, набирати форму. Але сьогодні я відіграв всі 90 хвилин і надзвичайно задоволений цим”, – сказав А.ШЕВЧЕНКО.

"Цюріх" - "Мілан" 0:1 (заг. 1:4)

"Мілан" вийшов у груповий етап Кубка УЄФА і продовжить похід за другим по значущості трофеєм єврокубків, який до цих пір не підкорився "россонері".

Автором єдиного гола став Андрій ШЕВЧЕНКО після пасу РОНАЛДИНЬО.

Гол Шеви став його 61-м в турнірах під егідою УЄФА.