Ситуація в польському футболі: реакція ФІФА та УЄФА

У понеділок, 29 вересня, Міністерство спорту і туризму Республіки Польща призупинило повноваження членів Польської футбольної асоціації (PZPN) і ввело до складу організації спеціального куратора. Таке рішення суперечить нормам ФІФА й УЄФА. Відповідна заява вже оприлюднена цими найвищими футбольними інстанціями.

Звинувачення від міністра

Міністр спорту і туризму Польщі Мирослав Джевецький звинуватив працівників національної футбольної спілки в постійних порушеннях законодавства, зокрема, в корупції. У зв’язку з цим міністерство ініціювало перевірку діяльності організації. За результатами розслідування було прийнято рішення про призупинення повноважень членів PZPN.

Звільнення Ваха й Козьмінського

Це сталося напередодні звітно-виборчого засідання PZPN, яке мало відбутися 30 жовтня, але тепер перенесене на більш пізній термін. Призначений Міністерством спорту куратор Роберт Завлоцький протягом трьох місяців має скликати засідання спілки й обрати на ньому нове керівництво. Поки що ним звільнені директор правового департаменту PZPN Анджей Ваха і речник Збігнев Козьмінський. Офіційна заява УЄФА та ФІФА

УЄФА та ФІФА зробили офіційну заяву стосовно ситуації в польському футболі та змін, що торкнулись PZPN на цьому тижні. Там, зокрема, зазначено: «ФІФА та УЄФА не визнають рішення арбітражного суду Олімпійського комітету Польщі, як і призначення «адміністратора» PZPN. ФІФА та УЄФА продовжують визнавати нинішнє керівництво PZPN на чолі з президентом Міхалом Листкевичем як єдину легітимну владу в польському футболі, котра представляє його на міжнародному рівні». Консультації з МОК

Будь-яка кореспонденція, не підписана представниками легітимного керівництва, а також будь-які документи, підписані паном Завлоцьким, будуть проігноровані і визнані недійсними в офісах ФІФА й УЄФА. У заяві від імені цих найвищих міжнародних футбольних інстанцій йдеться про те, що їх представники зв’яжуться з Міжнародним олімпійським комітетом, щоб прояснити ситуацію в польському футболі та виявити порушення основних принципів олімпійського та спортивного руху, наприклад, автономії спортивних федерацій.

Питання розглядатиме Виконком ФІФА

«ФІФА та УЄФА негайно розпочнуть спільні консультації, щоб вирішити, які заходи необхідно вжити стосовно PZPN і всього польського футболу загалом. Ситуацію, що склалася, обговорять на найближчому засіданні Виконавчого комітету ФІФА, що відбудеться 23-24 жовтня в Цюріху. Приблизно в той же час відбудеться засідання Робочої групи УЄФА з надзвичайних ситуацій, де також розглянуть це питання», − зазначено в заяві.

Інформ-служба Федерації футболу України