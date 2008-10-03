На матчі футбольних збірних Франції і України загинув парашутист

У четвер на футбольному матчі юніорських збірних Франції і України (до 18 років) загинув парашутист, який врізався у натовп уболівальників на трибуні, передає Лента.ру з посиланням на AFP.

Парашутист спускався з повітря в команді з шістьма іншими учасниками стрибка – вони повинні були доставити на стадіон, розташований в передмісті Орлеана, футбольний м`яч для гри команд. Шість парашутистів приземлилися на стадіон, як і планувалося, проте їх колезі з невстановлених причин зробити цього не вдалося.

В результаті інциденту постраждали двоє уболівальників, яких доставили в орлеанську лікарню. Футбольний матч був скасований.

Як розповіли співробітники місцевої поліції, загиблий працював інструктором у школі зі стрибків з парашутом і виконав більше тисячі стрибків.