Львів представить на Форумі 6 інвестиційних проектів

Сьогодні на VIII Львівському міжнародному економічному форумі буде представлено 6 інвестиційних проектів Львова, повідомили у Львівській міськраді.

Інвестиційний проект №1 – «Концепція нового бізнес-району Львова» (функціально-планувальний розвиток території вздовж вул. Липинського) загальною площею 18-20 га для розміщення готельних, офісних та торгово-розважальних комплексів, автосалонів.

Інвестиційний проект №2 – «Концепція розвитку житлового масиву Львова» (архітектурна урбаністична концепція розвитку публічного центру в житловому масиві Сихів). Даний проект призначений для забезпечення основних функцій житлового масиву (адміністрування, надання послуг, торгівля, охорона здоров’я, освіта, культура, рекреація, розваги, спорт). Для задоволення потреб населення, що проживає на території житлового масиву Сихів, необхідна територія площею у 345 000 кв. м., що виконуватиме основні функції.

Інвестиційний проект №3 – «Інфраструктура навколо території стадіону до «Євро-2012». Загальна площа – 250 га, вартість проекту становить 1155,68 млн. грн.

Інвестиційний проект №4 – «Транспортні проекти міста Львова: магістральні вулиці, транспортні розв’язки». Концепцією передбачається ряд заходів для розвитку магістральної мережі, в першу чергу електротранспорту, як найбільш масового та екологічно чистого виду громадського транспорту (трамвайного та тролейбусного).

Вартість за концепцією – 1048,45 млн. грн.

Інвестиційний проект №5 – «Земельні ділянки під будівництво паркінгів у м. Львові», а саме земельна ділянка по вул. Д. Вітовського (навпроти парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького). Передбачається можливість влаштування підземного переходу під вул. Вітовського, який сполучатиме дану площу з парком ім. Б. Хмельницького.

Інвестиційний проект №6 - «Будівництво швидкісної колії європейського стандарту. «Проект «Євроколія» передбачає будівництво вузької колії європейського стандарту шириною 1435 мм від кордону з Польщею до Львова. Загальна протяжність колії – 75 км. Вартість проекту – понад 500 млн євро.