ФК ”Харків” і”Динамо” розсудить Годулян

Комітет арбітрів ФФУ визначив бригаду арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок 10-го туру прем`єр-ліги між ФК «Харків» і «Динамо» (Київ).

Суддею в полі призначений 40-річний арбітр ФІФА Віталій ГОДУЛЯН, повідомляють в прес-службі ФК «Динамо» (Київ).

У 1992 році В.ГОДУЛЯН розпочав обслуговувати поєдинки другої вітчизняної ліги, а вже в 1998 році почав залучатися до обслуговування матчів вищої ліги. Арбітр ФІФА з 2001 року.

Цього сезону В.ГОДУЛЯН уже працював на поєдинку за участю «Динамо» - у 4-му турі кияни відвідали Полтаву, де зіграли внічию з місцевою «Ворсклою».

Допомагати головному рефері будуть асистент арбітра ФІФА Ігор БИЦКАЛО, також з Одеси, та асистент арбітра першої категорії Валерій ДАВИДОВ (Кременчук). Четвертим суддею на матчі працюватиме Микола ДАНИЛЕНКО, який представляє Бердянськ.

За організацією поєдинку стежитиме делегат ФФУ Андрій ГАВАШІ з Ужгороду, а роботу арбітрів оцінить інспектор ФФУ Михайло СТУПАР (Івано-Франківськ).

Зустріч відбудеться 4 жовтня в Сумах на стадіоні "Ювілейний". Початок матчу о 17:00.