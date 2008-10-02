Польща пропонує Україні обмін інформацією про фанів-порушників

У рамках підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Польща пропонує Україні обмінюватися інформацією щодо осіб, які потрапили в поле зору правоохоронних органів через бешкетування на стадіонах під час футбольних матчів.

Про це йшлося сьогодні у ході робочої зустрічі представників Міністерств юстиції двох країн, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Пропонується розробити механізм обміну інформацією між Польщею та Україною з метою особливого контролю за футбольними бешкетниками під час проведення «Євро-2012».

Крім того, як було наголошено у ході зустрічі, Україні варто розглянути можливість запровадження процедури прискореного провадження щодо осіб, які були затримані під час футбольних матчів. Аналогічна процедура застосовується в Польщі щодо осіб, які займаються футбольним хуліганством, з метою ефективності розгляду подібних правопорушень.

Як повідомлялося, 16 січня 2008 року Кабінет міністрів постановою утворив Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. На виконання вказаної постанови Кабміну Міністерство юстиції створило робочу групу, що надає центральним органам виконавчої влади експертну та консультативну юридичну допомогу з питань підготовки фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».