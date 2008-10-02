Гвардіола: перемога над «Шахтарем» є величезним успіхом

Головний тренер іспанської «Барселони» Хосеп ГВАРДІОЛА вважає перемогу своєї команди над донецьким «Шахтарем» «величезним успіхом».

Про це він заявив 1 жовтня в Донецьку на прес-конференції після матчу групового туру Ліги чемпіонів УЄФА «Шахтар» - «Барселона», який закінчився перемогою іспанців з рахунком 1:2.

«Те, що ми зробили сьогодні, вважаю величезним успіхом. Якби ми обіграли слабкого суперника, я б більш критично ставився до своїх гравців. Я задоволений результатом», - сказав Х.ГВАРДІОЛА.

Він зазначив, що «у «Шахтаря» сильний склад, є п`ять чудових бразильців і правий півзахисник із великим майбутнім».

«Я знаю, що положення «Шахтаря» в чемпіонаті - це непорозуміння. Знаю, що команда сильна, тренер - дуже досвідчений», - додав наставник «Барселони».

Він визнав, що для його команди гра була «дуже складною», було чимало помилок. «Зараз необхідно відпочити, розібратися і усунути помилки, яких ми припустилися», - сказав Х.ГВАРДІОЛА.

Відповідаючи на питання, чи не вважає він, що його команда порушила правило чесної гри «фейр-плей» перед тим, як забила гол, тренер «Барселони» відповів: «Це нормально. Донеччани говоритимуть, що м`яч вийшов із гри, а ми говоритимемо, що не вийшов, і наш гравець зреагував дуже швидко. Така реакція нормальна для футболіста».

«Важливе те, що, забивши, ми не зупинилися, а продовжували атакувати і забили другий гол», - сказав Х.ГВАРДІОЛА.