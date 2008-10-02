Шахтар втратив перемогу за п’ять хвилин до кінця матчу

Шахтар – Барселона – 1:2

У матчі другого туру групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА в групі C донецький Шахтар, перемагаючи по ходу гри 1:0 за п’ять хвилин до кінця матчу пропустив два м’ячі і програв поєдинок. Шахтар - Барселона 1:2 (Ілсіньо 44 - Мессі 87, 90+4) Рахунок іншого матчу в групі Спортинг - Базель 2:0 (Романьолі 55, Дерлей 86). «Шахтар»: Пятов, Хюбшман, Шевчук, Чигринський, Іщенко, Дуляй (Левандовські, 93), Фернандіньо, Ілсіньо (Вілліан, 86), Срна, Адріано (Селезньов, 72), Брандау. «Барселона»: Вальдес, Даніель Алвес, Пуйоль, Маркес, Піке, Турі, Кейта (Гудйонсен, 81), Інієста, Хаві Ернандес, Анрі (Мессі, 60), Ето`O (Боян Кркич, 74). Голи: Ілсіньо (45) – Мессі (87), Мессі (94). Попередження: Срна (47), Фернандіньо (58), Чигринський (69), Брандау (88) – Хаві Ернандес (41), Кейта (78), Інієста (92). Удари (у створ): 7 (3) – 11 (5). Кутові: 5 – 3. Офсайди: 1 – 3. Фото: ФК "Шахтар"

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