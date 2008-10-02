Тернопіль теж хоче грошей на підготовку Євро-2012

Голова Тернопільської обласної держадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ незадоволений тим, як у державі розподіляються кошти на підготовку до Євро-2012.

У розмові з кореспондентом УНІАН він, зокрема, зауважив, що на фінансування ремонту доріг, які проходять через Тернопільщину, в бюджеті не передбачено жодних коштів. “Хоча дорога на Ковель є в програмі капітального ремонту доріг”, – сказав голова ОДА.

“Якщо піднімається питання залишення частини податків у містах, які приймають Євро-2012, то зрозуміло, що там тратять ці кошти на дороги, на комунальну сферу. Але чому б і ми не могли залишати собі частину податків? Не наша ж вина, що у нас немає стадіону. Чому приділена увага тільки одним регіонам? Держава має розвиватися пропорційно, а не так, що одна область більш дотована, а інша – менше”, – зазначив Ю.ЧИЖМАРЬ.