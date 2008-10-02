Дніпропетровщина отримала цільову програму підготовки до Євро-2012

Затверджено уточнену цільову програму підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Дніпропетровській області.

Про це УНІАН повідомив депутат обласної ради Вадим ШЕБАНОВ.

За його словами, депутати Дніпропетровської обласної ради ухвалили уточнену цільову програму, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 22 лютого 2008 р. про затвердження Державної цільової програми щодо підготовки та проведення Євро-2012.

В.ШЕБАНОВ зазначив, що прогнозне фінансування регіональної цільової програми становитиме понад 7,065 млрд. грн. З них майже 1,44 млрд. грн. надійде з державного бюджету, понад 802 млн. грн. буде виділено з бюджету Дніпропетровської області та бюджету Дніпропетровська. Близько 4,824 млрд. грн. на реалізацію програми забезпечать інвестори.

Понад 90% цільової програми підготовки до Євро-2012 буде виконано протягом 2008-2011 рр.