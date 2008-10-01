Матч «Шахтар»-«Барселона» охоронятимуть 750 міліціонерів

Сьогодні, 1 жовтня, на стадіоні «Олімпійський» у Донецьку на матчі Ліги чемпіонів між командами «Шахтар» (Донецьк, Україна) і «Барселона» (Барселона, Іспанія) охороняти громадський порядок будуть близько 750 міліціонерів і військовослужбовців внутрішніх військ МВС.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управлінням МВС України в Донецькій області, міліція вживе всіх заходів для підтримки належного громадського порядку на стадіоні, прилеглої території та в місті загалом. У ГУ МВС зазначили, що на матч очікується приїзд великої кількості вболівальників з різних областей України, а також з-за кордону.

Тому міліція Донецької області звернулася до всіх любителів футболу і жителів «з переконливим проханням бути взаємно ввічливими та коректними, не допускати порушень громадського порядку, підкорятися законним вимогам працівників міліції».