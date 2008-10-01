Результати матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні ще 8 матчів
Закінчилися матчі другого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА з футболу
Група E
Ольборг - МЮ 0:3 (Руні 22, Бербатов 55, 79)
Вільярреал - Селтік 1:0 (Сенна 67)
У МЮ і Вільярреала - по 4 очки, у Селтіка та Ольборга - по одному.
Група F
Фіорентина - Стяуа 0:0
Баварія - Ліон 1:1 (Зе Роберто 51 - Жуніньо 24)
У Баварії - 4 очки, у Ліона та Фіорентини - по 2, у Стяуа - 1 очко.
Група G
Арсенал - Порту 4:0 (ван Персі 31, 48, Адебайор 40, 72 пен.)
Фенербахче - Динамо 0:0
У Арсенала - 4 очки, у Порту - 3, у Динамо - 2, у Фенербахче - 1 очко.
Група H
Зеніт - Реал 1:2 (Данні 25 - Губочан 4 автогол, ван Ністелрой 31)
БАТЕ - Ювентус 2:2 (Кривець 17, Стасевич 23 - Яквінта 29, 45)
У Реала - 6 очок, у Ювентуса - 4, у БАТЕ - 1 очко, у Зеніта очок немає.
Нагадаємо, що сьогодні грають
Група A
Клуж - Челсі
Бордо - Рома
Група B
Інтер - Вердер
Анортосіс - Панатінаїкос
Група C
Шахтар - Барселона
Спортинг - Базель
Група D
Ліверпуль - ПСВ
Атлетіко - Марсель