Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились матчи второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА по футболу

Группа E

Ольборг - МЮ 0:3 (Руни 22, Бербатов 55, 79)

Вильярреал - Селтик 1:0 (Сенна 67)

У МЮ и Вильярреала - по 4 очка, у Селтика и Ольборга - по одному.

Группа F

Фиорентина - Стяуа 0:0

Бавария - Лион 1:1 (Зе Роберто 51 - Жуниньо 24)

У Баварии - 4 очка, у Лиона и Фиорентины - по 2, у Стяуа - 1 очко.

Группа G

Арсенал - Порту 4:0 (ван Перси 31, 48, Адебайор 40, 72 пен.)

Фенербахче - Динамо 0:0

У Арсенала - 4 очка, у Порту - 3, у Динамо - 2, у Фенербахче - 1 очко.

Группа H

Зенит - Реал 1:2 (Данни 25 - Губочан 4 автогол, ван Нистелрой 31)

БАТЭ - Ювентус 2:2 (Кривец 17, Стасевич 23 - Яквинта 29, 45)

У Реала - 6 очков, у Ювентуса - 4, у БАТЭ - 1 очко, у Зенита очков нет

Напомним, что сегодня играют

Группа A

Клуж - Челси

Бордо - Рома

Группа B

Интер - Вердер

Анортосис - Панатинаикос

Группа C

Шахтер - Барселона

Спортинг - Базель

Группа D

Ливерпуль - ПСВ

Атлетико - Марсель