Фенербахче – Динамо 0:0

У матчі другого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА з футболу (група G) між командами Фенербахче і Динамо бойова нічия. Фенербахче - Динамо - 0:0. У цій же групі Арсенал виграв у Порту 4:0. «Фенербахче»: Волкан Демірель, Лугано, Роберто Карлос, Еду, Емре (Угур Борал, 86), Казим Казим, Алекс – кап (Бурак Йїлмаз, 77), Гуїза, Сельчук Сахин, Мальдонадо, Гекхан Генул. «Динамо»: Богуш, Бетао, Гіоане, Вукоєвич, Алієв (Асатіані, 89), Бангура (Шацьких, 46), Єременко, Діакате, Михалик - кап, Ель Каддурі (Несмачний, 62), Нінкович. Попередження: Роберто Карлос (40), Казим Казим (53), Сельчук Сахин (62) - Ель Каддурі (35), Алієв (68), Богуш (90+1). Удари (у створ): 8 (4) – 8 (0). Кутові: 6 – 4. Офсайди: 4 – 3.

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