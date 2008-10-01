Зіграно два матчі в Кубку УЄФА

09:51, 01 жовтня 2008
Футбол 2012
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До групового турніру пройшли ЦСКА і Герта

 

Закінчилися перші два матчі у відповідь першого раунду Кубка УЄФА

ЦСКА Москва - Славен 1:0 (перший матч 2:1)

Сент-Патрік - Герта - 0:0 (0:2).

До групового турніру проходять ЦСКА і Герта.

Решта матчів раунду відбудуться 2 жовтня.

Валенсія - Марітіму (перший матч 1:0)

Олімпіакос Пірей - Норселланн (2:0)

Віторія Гімараеш - Портсмут (0:2)

Депортіво - Бранн (0:2)

Парі Сен-Жермен - Ержиєспор (2:1)

Брюгге - Янг Бойз (2:2)

Копенгаген - ФК Москва (2:1)

Удінезе - Борусія Дортмунд (2:0)

Аякс - Борац Чачак (4:1)

Васлуй - Славія Прага (0:0)

Динамо Бухарест - НЕК (0:1)

Ред Булл - Севілья (0:2)

Артмедіа - Спортинг Брага (0:4)

Спарта Прага - Динамо Загреб (0:0)

Цюріх - Мілан (1:3)

Астон Вілла - Літекс (3:1)

Галатасарай - Беллінцона (4:3)

Металіст - Бешикташ

Спартак Москва - Банік (1:0)

Твенте - Ренн (1:2)

Херенвєєн - Віторія Сетубал (1:1)

Бенфіка - Наполі (2:3)

Мазервелл - Нансі (0:1)

Манчестер Сіті - Омонія (2:1)

Стандард - Евертон (2:2)

Левськи - Жиліна (1:1)

Хонка - Расинг Сантандер (0:1)

Каунас - Сампдорія (0:5)

Партизан - Тимішоара (2:1)

Сент-Етьєн - Хапоель Тель-Авів (2:1)

Униря - Гамбург (0:0)

Русенборг - Брондбю (2:1)

Калмар - Фейєноорд (1:0)

Лех - Аустрія Відень (1:2)

Шальке 04 - АПОЕЛ (4:1)

Штутгарт - Черно Море (2:1)

Рапід Бухарест - Вольфсбург (0:1)

Вісла Краків - Тоттенхем Хотспур (1:2)

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