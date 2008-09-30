Матч ”Фенербахче” – ”Динамо” будуть судити австрійці

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок 2-го туру групового турніру Ліги чемпіонів між стамбульським «Фенербахче» і київським «Динамо».

Арбітром в полі призначений 31-річний австрієць Томас АЙНВАЛЛЕР (Thomas Einwaller), повідомляється на офіційному сайті “Динамо”.

Т.АЙНВАЛЛЕР, банківський службовець по професії, одержав статус арбітра ФІФА 1 січня 2005 року. Дебют на міжнародній арені відбувся 14 липня на поєдинку 1-го кваліфікаційного раунду Кубка УЄФА «Есбьерг» (Данія) – «Флора» (Естонія).

Матч між «Фенербахче» і «Динамо» стане дебютним для австрійця в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Цього року Т.АЙНВАЛЛЕР увійшов до числа арбітрів, що обслуговували матчі Олімпійських ігор в Пекіні, а також входить до списку 54-х суддів, які претендують на обслуговування поєдинків чемпіонату світу 2010 року.

Асистентами арбітра призначені його співвітчизники – Роланд ХАЙМ (Roland Heim) і Норберт ШВАБ (Norbert Schwab). Четвертим арбітром на матчі працюватиме також австрієць Томас ПРАММЕР (Thomas Prammer).

Делегатом УЄФА призначений Казімеж ОЛЕЖЕК (Kazimierz Oleszek) з Польщі, а за роботою арбітрів стежитиме німець Фолькер РОТ (Volker Roth).