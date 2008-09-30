«Динамо» сьогодні в Туреччині ламатиме нехорошу традицію

Головний тренер київського «Динамо» Юрій СЬОМІН упевнений, що його підопічні зроблять все можливе щоб перемогти і поламати традицію невдалих виступів КОМАНДИ в Лізі чемпіонів.

Про це він сказав під час прес-конференції в Стамбулі після прибуття української делегації на матч з місцевим «Фенербахче», повідомляється на офіційному сайті «Динамо».

Відповідаючи на питання журналіста про те, чому «Динамо» традиційне успішно грає в чемпіонаті, але впродовж тривалого періоду погано грає в Лізі чемпіонів, Ю.СЬОМІН відзначив, що йому складно говорити про те, що було до нього. А щодо сьогоднішнього дня він підкреслив: «Ми зробимо все можливе, щоб цю традицію зламати. Гравці серйозно готуються до поєдинку, відчувають свою силу, тому в даному випадку завдання – здобути перемогу і поламати традицію».

Відповідаючи на питання про те, чим українці збираються здивувати турецьку команду, наставник «Динамо» сказав, що Луїса АРАГОНЕСА (головний тренер «Фенербахче» - УНІАН) не можна нічим здивувати, оскільки він досвідчений наставник і діючий чемпіон Європи.

«Найголовніше – ми повинні зіграти на своєму рівні, в силу своїх можливостей», - відзначив Ю.СЬОМІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА київське «Динамо» зустрінеться із стамбульським «Фенербахче».

Матч відбудеться в Стамбулі (Туреччина) на стадіоні "Шюкру Сарачоглу". Початок поєдинку о 21:45, пряма трансляція на телеканалі ТЕТ.

До Туреччини Ю.СЬОМІН узяв 21 футболіста. За підсумками вечірньоГО, 29 вересня, тренування він визначить 18 гравців, які потраплять в заявку на матч. Отже, до Стамбулу відправилися:

Воротарі: Шовковський, Богуш, Рибка.

Захисники: Бетао, Михалик, Діакате, Асатіані, Ель Каддурі, Несмачний, Романчук;

Півзахисники: Вукоєвич, Алієв, Нінкович, Гіоане, Єременко, Морозюк;

Нападники: Бангура, Шацьких, Кравець, Ярмоленко, Зозуля;