Уряд не планує ліквідовувати Нацагентство з Євро-2012

Уряд не розглядав питання ліквідації Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

“Уряд найближчим часом має розглянути пропозиції віце-прем’єр-міністра України щодо вдосконалення і коригування системи управління процесом підготовки до Євро-2012”, - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, ці пропозиції передбачають формування у структурі секретаріату Кабінету міністрів координуючого департаменту з питань підготовки до Євро-2012 на чолі з заступником міністра Кабінету міністрів. І.ВАСЮНИК додав, що ці пропозиції вже попередньо узгоджені в уряді.

На необхідності негайно змінювати загальну структуру управління процесом підготовки до турніру наголосив і президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

“Критерії формування нової управлінської моделі не повинні базуватися на принципах політичної доцільності, а кадрова політика має бути зорієнтована виключно на забезпечення потреб проекту високопрофесійними галузевими фахівцями”, - сказав він.

Г.СУРКІС вважає, що шляхом будь-яких політичних компромісів слід досягти принципових домовленостей про мораторій на звільнення добросовісного, кваліфікованого персоналу, який обслуговує підготовку до турніру, аж до завершення усіх заходів Євро-2012. Він пояснив, що йдеться, насамперед, про менеджерів у статусі державних чиновників різного рівня.