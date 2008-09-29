Українські міста мають однакові шанси прийняти Євро-2012

Всі шість українських міст-претендентів на право стати господарями матчів Євро-2012 мають однакові шанси, незважаючи на те, визначені вони головними чи резервними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

За його словами, президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ в Бордо чітко зазначив, що для турніру потрібно мінімум шість міст, максимум вісім і кількість міст у кожній країні може бути різною.

“Якщо якесь місто вважаючи, що воно було основним чи резервним, і може на сьогоднішній день сподіватися, що для нього будуть зроблені якісь винятки чи формат турніру збереже з боку України та Польщі пропорційну кількість міст – то це виключається”, - сказав Г.СУРКІС.

Він підкреслив, що Польщі потрібно мати все необхідне для відкриття турніру, а Україні – для фінальної гри. Якщо Варшава чи Київ не будуть готові, додав президент ФФУ, це означатиме, що та чи інша країна буде знята з проекту.

Щодо кількості міст, зауважив Г.СУРКІС, все залежить від їх готовності, а саме роботи місцевої влади, якій центральна має допомогти. На його думку, наразі створено необхідні умови для тих міст, які бажають продовжувати боротьбу за право прийняти матчі ЧЄ-2012.

“Тому нехай думають. Хто бажає – будь ласка, хай залишається. Хто не бажає – сходьте з дистанції”, - підсумував президент ФФУ.