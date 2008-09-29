Президент ФФУ закликає не політизувати Євро-2012

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС закликає не політизувати питання підготовки до проведення в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.СУРКІС сказав сьогодні під час прес-конференції.

“Треба категорично уникати будь-яких форм політизації бренду Євро-2012. Це – аполітичний, соціально значущий, загальнонаціональний проект, у реалізації якого зацікавлені всі гілки української влади, незалежно від партійної приналежності її керівництва”, - зазначив Г.СУРКІС.

На його переконання, “головна мета Євро-2012 – це нове обличчя держави, нова якість життя її громадян”.

Президент ФФУ підкреслив, що 25-26 вересня особисто переконував членів Виконкому УЄФА, які напередодні висловлювали глибоку стурбованість черговим спалахом політичної кризи в нашій країні. Він доводив до відома експертів, що в Україні не було, немає і не може бути опозиції до проведення чемпіонату Європи з футболу.

“Ця моя заява, зроблена у Бордо, була схвально сприйнята усіма членами Виконкому УЄФА”, - сказав Г.СУРКІС.