Суркіс пропонує громаді контролювати підготовку Євро-2012

В Україні важливо запровадити жорсткий громадський моніторинг за виконанням усіма суб’єктами підготовки до проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

“Покарання за порушення технологічних вимог УЄФА до Євро-2012 повинно бути невідворотним та персоніфікованим. Тоді жодна відповідальна особа не зможе сховати свою бездіяльність і непрофесіоналізм за безликі вивіски міністерств та відомств”, - сказав Г.СУРКІС.

Він також запропонував закріпити за головними об’єктами Євро-2012 постійно діючі корпункти провідних ЗМІ. Це, на його думку, допоможе органам центральної влади та місцевого самоврядування своєчасно реагувати на будь-які відхилення від заданого УЄФА курсу

Крім цього, переконаний президент ФФУ, треба стимулювати кожного громадянина до творчого осмислення ним особистої зацікавленості та пошуку свого місця у проекті Євро-2012.

“Маленький українець” не повинен виконувати роль пасивного спостерігача, який лише критикує владу і очікує якихось казкових дивідендів, що зваляться йому на голову плодами з чарівного дерева УЄФА”, - зазначив Г.СУРКІС.

Кожен, хто підтримує проведення в Україні Євро-2012, наголосив він, своїми власними руками повинен зробити конкретний, посильний внесок у реалізацію планів підготовки до турніру.