За стадіон у Львові відповість Садовий

20:25, 29 вересня 2008
Футбол 2012
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Васюник: де результат переговорів?

Відповідальність за зволікання з початком будівництва у Львові нового стадіону до фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року лежить на мерії міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

“На превеликий жаль, генеральний підрядник до цього часу не визначений, і не підписана угода. Тому хотів би звернути увагу, що відповідальність за зволікання з початком реального будівництва львівського стадіону лежить на керівництві міста Львова”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Він наголосив, що завершення цього процесу (підписання угоди генпідряду на будівництво стадіону – УНІАН) очікується вже не перший тиждень, а сам перебіг переговорів нікого не цікавить.

“Думаю, а ні львів’ян, а ні уряд України, а ні експертів УЄФА не цікавлять проблеми процесу переговорів між керівництвом міста і “Альбіною”, австрійською компанією, яка реалізовуватиме цей проект. Треба поставити крапку, і з початку жовтня, як це передбачено в плані, приступити до будівництва стадіону у Львові”, - переконаний віце-прем’єр.

Довідка УНІАН. 4 серпня на сесії Львівської міської ради було ухвалено рішення про виділення 80 млн. грн. на початкові роботи по спорудженню стадіону до Євро-2012. Також за результатами цієї сесії управлінню капітального будівництва міста надано дозвіл на укладання договору генерального підряду на будівництво стадіону до Євро-2012. За словами міського голови Львова Андрія САДОВОГО, договір є дуже складним, оскільки передбачає чітке розуміння норм чинного законодавства України та інших країн, але до середини серпня він мав бути завізований.

15 серпня у Львові розпочали підготовчі роботи на місці будівництва стадіону до Євро-2012 на вул. Стрийській - Кільцевій. Передбачалося, що за серпень-вересень на ділянці знімуть родючий шар землі, облаштують будівельний майданчик, встановлять тимчасове електропостачання та водопостачання, огородять територію та встановлять інформаційні щити.

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