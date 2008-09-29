“Олімпійський” почнуть реконструювати на початку грудня

Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК переконаний, що до кінця листопада буде укладено угоду з генпідрядником реконструкції НСК “Олімпійський” і на початку грудня на цьому об’єкті розпочнуться будівельні роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр заявив сьогодні під час прес-конференції за результатами засідання виконкому УЄФА в Бордо.

“Я на цей час маю всі підстави, окрім існування проблем, вважати, що цей етап ми пройдемо. Ми почнемо реконструкцію і вчасно її завершимо”, - сказав І.ВАСЮНИК .

Віце-прем’єр додав, що демонтажні роботи на найголовнішому об’єкті Євро-2012 в Україні вже практично завершено.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем`єр-міністр І.ВАСЮНИК зазначав, що згідно з проектом реконструкції і затвердженому графіку робіт реконструкція НСК «Олімпійський» буде завершена до 2010 року.

Розробку проектної документації щодо реконструкції стадіону здійснювало німецьке архітектурне бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.

Передбачено три стадії робіт. Перша – презентація концептуального проекту протягом 60 днів. Друга – власне робочий проект, який повинен бути поданий протягом 180 днів (паралельно здійснюватимуться будівельні роботи). Третій етап – робоча документація (паралельно супровід будівництва до 2010 року).