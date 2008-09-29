Васюник: УЄФА відновлює довіру до України

Уряд України вважає рішення Виконкому УЄФА, ухвалене на засіданні у Бордо, яким підтверджується намір провести фінал чемпіонату Європи футболу 2012 року в Україні та Польщі, як початок серйозного процесу відновлення довіри до спроможності України вчасно і повною мірою реалізувати програму підготовки до Євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

“Політичне рішення Виконкому УЄФА прийнято, питання з порядку денного – бути чи не бути чемпіонату Європи 2012 року в Україні та Польщі – знято. Але дуже важливо правильно зрозуміти його і зробити в Україні відповідні висновки”, - зазначив І.ВАСЮНИК.

Він підкреслив, що таке рішення УЄФА стало можливим завдяки виведенню з кризового стану головного проекту до Євро-2012 – національного спортивного комплексу “Олімпійський”, підтвердженню урядом готовності достатнього фінансування підготовки інфраструктури та злагодженій роботі уряду й Федерації футболу України.

І.ВАСЮНИК окремо зупинився на останній складовій успіху, відзначивши вагому роль президента ФФУ Григорія СУРКІСА в отримання позитивного для країни рішення.

“Я хочу відзначити, що високий авторитет і репутація Григорія Михайловича СУРКІСА у європейському футболі стали важливим фактором на цьому етапі налагодження співпраці і порозуміння між керівництвом УЄФА і Україною”, - сказав віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Виконавчий комітет УЄФА прийняв остаточне рішення про проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі.

Водночас інспектори УЄФА висловили ряд критичних зауважень з приводу темпів підготовки інфраструктури до чемпіонату, а також висунули Україні та Польщі п’ять вимог, дотримання яких є обов’язковими для його проведення.