7 компаній беруть участь у конкурсі на реконструкцію аеропорту в Одесі

Конкурсна комісія по визначенню стратегічного партнера з реконструкції «Міжнародного аеропорту «Одеса» наразі вивчає пропозиції 7 компаній.

В Одеській облдержадміністрації повідомляють, що, серед інших, заявки надійшли з Австрії, Іспанії, Росії та Кіпру.

Визначення стратегічного партнера та форми партнерства відбудеться по закінченню конкурсу у жовтні 2008 року. Після цього буде розроблено бізнес–план з необхідними фінансовими гарантіями та графіками щодо усіх запланованих проектів з розширення та модернізації.