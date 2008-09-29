7 компаній беруть участь у конкурсі на реконструкцію аеропорту в Одесі
12:09, 29 вересня 2008Футбол 2012
0 0
Переможця назвуть за місяць
Конкурсна комісія по визначенню стратегічного партнера з реконструкції «Міжнародного аеропорту «Одеса» наразі вивчає пропозиції 7 компаній.
В Одеській облдержадміністрації повідомляють, що, серед інших, заявки надійшли з Австрії, Іспанії, Росії та Кіпру.
Визначення стратегічного партнера та форми партнерства відбудеться по закінченню конкурсу у жовтні 2008 року. Після цього буде розроблено бізнес–план з необхідними фінансовими гарантіями та графіками щодо усіх запланованих проектів з розширення та модернізації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter