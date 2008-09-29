Луческу дивується: Шахтар увійшов у якусь негативну динаміку

Головний тренер футбольного клубу «Шахтар» Мірча ЛУЧЕСКУ сподівається, що його команда в матчі Ліги чемпіонів проти іспанської «Барселони» 1 жовтня в Донецьку гратиме «набагато впевненіше», ніж у чемпіонаті України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЛУЧЕСКУ сказав на прес-конференції після домашнього матчу з донецьким «Металургом», який завершився внічию 1:1.

«Сподіваюся, ми виглядатимемо набагато впевненіше - так, як і повинна виглядати команда рівня Ліги чемпіонів», - сказав М.ЛУЧЕСКУ, додавши, що «Шахтар» «заслужив місце в цьому турнірі, і це потрібно в середу довести».

М.ЛУЧЕСКУ визнав, що «Шахтар», зігравши внічию вже 6-й матч, «увійшов до якоїсь негативної динаміки».

«Через тиск, обумовлений втратою очок, ми не показуємо ту гру, яку демонстрували раніше… Напруга і, як наслідок, невпевненість не дозволяють футболістам забивати голи», - констатував наставник «гірників».

Він назвав «неймовірною» ситуацію, коли «з такими гравцями і можливостями, які у нас є, ми знаходимося в такій складній ситуації».

«Зараз на нас чекає дуже відповідальна гра проти «Барселони» в Лізі чемпіонів. Після цього поєдинку можна буде робити серйозний аналіз того, що відбувається з командою», - додав М.ЛУЧЕСКУ.