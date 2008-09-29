В Одесі дефіцит 5* готелів планують заповнити круїзними суднами

В Одесі для покриття визначеного експертами УЄФА дефіциту номерного фонду категорії 5 зірок для розміщення учасників та гостей Євро 2012 планується задіяти 3 морських круїзних судна категорії 4-5 зірок на 2874 каюти, повідомили в прес-службі Одеської облдержадміністрації.

У даний час Одеською ОДА розпочато роботу з компаніями-власниками круїзних суден та Одеським морським торговельним портом щодо економічної складової застосування даного варіанту – визначення кінцевої вартості проживання учасників та гостей турніру для її порівняння з вартістю проживання у традиційних берегових об’єктах.

За планами облдержадміністрації, до кінця 2011 року буде проведено реконструкцію 14 готелів категорії 5, 4 та 3 зірки загальною ємкістю 1464 номерів. У тому числі 3 – 5-ти зіркові (301 номер), 9 – 4-х зіркові (1119 номерів) та 2 – 3-х зіркові (44 номери).

Відповідно гарантій інвесторів на початок 2012 року в області планується збудувати 9 готельних комплексів на 2236 номерів, у тому числі 4 готелі категорії 5 зірок (749 номерів) та 5 готелів категорії 4 зірки (1487 номерів).