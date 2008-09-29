Сьогодні прес-конференція Суркіса і Васюника по засіданню УЄФА в Бордо

10:52, 29 вересня 2008
Футбол 2012
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Зустріч на 16.00

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС та віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сьогодні, 29 вересня, проведуть прес-конференцію за підсумками засідання Виконкому УЄФА у Бордо щодо підготовки нашої країни до Євро-2012.

Зустріч із журналістами запланована на 16.00 за адресою: вул. Б.Хмельницького, 8/16, повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ.

Як передавав УНІАН, 25-26 вересня у французькому місті Бордо проходило засідання Виконкому УЄФА, на якому було ухвалене рішення залишити право на проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року Україні та Польщі. Інтереси нашої держави на черговому зібранні оперативного органу керівництва континентальним футболом, представляв президент ФФУ, член Виконкому УЄФА Г.СУРКІС.

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