Поєдинок напередодні свого 32-ліття Шева почав у запасі

Чергове міланське дербі стало надбанням історії. І запам`ятається воно, перш за все, не перемогою Мілана, яких в історії було предостатньо, а тим, що успіх россо-нері приніс бразилець Роналдіньйо. Для нього цей гол став першим в червоно-чорній формі нової команди. У тифозі сторони, що програла, поєдинок значитиметься під іншою назвою. "Перше дербі, програне Жозе Моуріньйо в Італії".

В той же час, Карло Анчелотті точно нажив собі не одну сотню недоброзичливців, не випустивши в основі Андрія Шевченка, відзначає Football.ua. Недоброзичливці ці родом, перш за все, звичайно, з України, і далеко не всі вони підтримують Мілан. Просто хочуть бачити Андрія на полі.

Але рішенням Анчелотті поєдинок напередодні свого 32-ліття український нападаючий почав у запасі. З`явився він лише на 84-ій хвилині, коли Мілан грав уже без форвардів, а в Інтера на полі їх було четверо. Найцікавіше, що Шевченко (автор 14-ти голів у ворота нерадзуррі в 15-ти матчах) ще і забити міг! Перший удар Андрія прийшовся повз ціль, в ось з другим його пострілом насилу впорався Жуліо Сезар, який перевів удар українця на кутовий.

Єдиний же гол Мілан провів після класичної контратаки - Абб`яті парирував удар Ібрагімовича, міланці кинулися вперед, Кака уникнув офсайдной пастки і м`яко навісив справа в штрафну. А там Роналдіньйо перестрибнув Камб`яссо і головою послав м`яч у протихід своєму партнерові по національній команді.

Ще один цікавий епізод: на 45-ій хвилині Кака зіграв в стінку з Роналдіньйо, прорвався до воріт і одержав ліктем в обличчя від Марко Матерацці, але арбітр Еміліо Морганті епізод проігнорував. Так само він вчинив і після перерви, коли Фламіні в своїй штрафній відмахнувся від Адріано. Ось тільки Матерацці (на той час вже замінений) про свій вчинок забув і почав висловлювати рефері якісь неналежні претензії. У результаті - одержав червону картку, навіть не перебуваючи на полі.

Тепер Мілан підібрався до Кузенів на відстань всього одного очка, але, як не дивно, мова не про верхівку турнірної таблиці. Там зараз володарюють Лаціо і Наполі, а міланським грандам ще тільки належить довести свою конкурентоспроможність. Поки у россо-нері це виходить краще - нерадзуррі і бьянко-челесті вже обіграні.

Чемпіонат Італії. Серія А

Мілан - Інтер 1:0

Гол: Роналдіньо 37