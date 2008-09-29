Підсумки 6-го туру англійської Прем`єр-ліги
Лідери чемпіонату - Челсі і Ліверпуль
У суботу і неділю пройшли матчі 6-го туру англійської Прем`єр-ліги.
Віган - Манчестер Сіті 2:1 (Валенсія 16, Закі 33 пен. - Компані 22)
Портсмут - Тоттенхем 2:0 (Дефо 33 пен., Крауч 67)
Евертон - Ліверпуль 0:2 (Торрес 59, 62)
Астон Вілла - Сандерленд 2:1 (Ешлі Янг 17, Кар’ю 33 - Сіссе 10)
МЮ - Болтон 2:0 (Роналду 60 пен., Руні 77)
Міддлсбро - Вест Бромвіч 0:1 (Олссон 53)
Ньюкасл - Блекберн 1:2 (Оуен 51, пен. - Самба 31, Санта Крус 41)
Сток Сіті - Челсі 0:2 (Босінгва 36, Анелька 77)
Фулхем - Вест Хем 1:2 (Мерфі 59 пен. - Коул 43, Етерінгтон 45)
Арсенал - Халл Сіті 1:2 (Фабрегас 50 - Джеованні 62, Кузен 66)
Лідери чемпіонату: у Челсі і Ліверпуля - по 14 очок, у Астон Вілли - 13, у Арсенала і Вест Хема - по 12.