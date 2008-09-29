Команда Блохіна перервала переможну серію Рубіна

Лідер чемпіонату Росії з футболу казанський "Рубін" зазнав поразки в домашній зустрічі з ФК "Москва", повідомляє Лента.ру. Єдиний гол в матчі на 40-ій хвилині забив аргентинський нападаючий гостей Ектор Бракамонте.

"Рубін" не програвав у чемпіонаті Росії з 10 травня, коли поступився на виїзді "Спартакові" з Нальчика. Потім була серія з шести нічиїх і шести перемог підряд.

Казанський клуб з 48 очками залишається на чолі турнірної таблиці. На друге місце з 41 очком у суботу вийшов московський ЦСКА, після перемоги над "Томью".

Результати всіх матчів 23 туру

"Рубін" - "Москва" - 0:1

"Сатурн" - "Амкар" - 0:0

"Терек" - "Хімкі" - 1:0

"Крилья Совєтов" - "Динамо" - 3:3

"Локомотив" - "Зеніт" - 0:3

ЦСКА - "Томь" - 2:1

"Шиннік" - "Спартак" - 1:2

"Спартак-Нальчик" - "Луч-Енергія" - 2:2