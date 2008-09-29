Команда Блохіна перервала переможну серію Рубіна
Підсумки 23 туру російської Прем`єр-ліги
Лідер чемпіонату Росії з футболу казанський "Рубін" зазнав поразки в домашній зустрічі з ФК "Москва", повідомляє Лента.ру. Єдиний гол в матчі на 40-ій хвилині забив аргентинський нападаючий гостей Ектор Бракамонте.
"Рубін" не програвав у чемпіонаті Росії з 10 травня, коли поступився на виїзді "Спартакові" з Нальчика. Потім була серія з шести нічиїх і шести перемог підряд.
Казанський клуб з 48 очками залишається на чолі турнірної таблиці. На друге місце з 41 очком у суботу вийшов московський ЦСКА, після перемоги над "Томью".
Результати всіх матчів 23 туру
"Рубін" - "Москва" - 0:1
"Сатурн" - "Амкар" - 0:0
"Терек" - "Хімкі" - 1:0
"Крилья Совєтов" - "Динамо" - 3:3
"Локомотив" - "Зеніт" - 0:3
ЦСКА - "Томь" - 2:1
"Шиннік" - "Спартак" - 1:2
"Спартак-Нальчик" - "Луч-Енергія" - 2:2