Шева чекає не дочекається міланського дербі
10:20, 29 вересня 2008Футбол 2012
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Українець забив 14 голів у 15-ти зустрічах
Андрій Шевченко з нетерпінням чекає чергового міланського дербі.
Українець забив 14 голів в 15-ти міланських дербі, включаючи півфінал Ліги Чемпіонів 2005-го року.
“Я щасливий знову зануритися в атмосферу дербі", розповів Шевченко телеканалу Sky Italia .
“Чи вийду я на поле? Це треба питати у тренера. Я всього лише насолоджуюся теплим прийомом уболівальників, які завжди мотивують мене і дарують упевненість в собі.”
Football.ua
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