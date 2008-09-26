УЄФА висунув п’ять умов проведення Євро-2012 в Україні та Польщі

Виконком УЄФА сьогодні підтвердив наміри провести чемпіонат Європи 2012 року в Україні та Польщі, але висунув п’ять вимог, дотримання яких є обов’язковою умовою його проведення.

Про це йдеться у заяві Союзу європейських футбольних асоціацій, повідомляється на сайті uefa.com.

По-перше, обидві країни повинні продовжувати докладати необхідних зусиль, оскільки будь-яке зволікання може поставити під питання проведення турніру в цих країнах.

По-друге, УЄФА вирішить, скільки стадіонів (а отже і міст) і які саме прийматимуть матчі турніру. Мінімум їх може бути шість, максимум - вісім, враховуючи, що контракти були підписані з вісьма стадіонами, містами і аеропортами.

По-третє, кількість стадіонів (міст) не обов`язково буде рівною в двох країнах.

Завершення робіт на стадіонах у Києві і Варшаві залишається основоположним елементом всього проекту – четверта умова.

І остання – Уряди обох країн повинні підтримувати свої національні асоціації і виконувати зобов`язання, дані УЄФА відносно проекту, особливо ті, що стосуються проживання і транспортної інфраструктури.