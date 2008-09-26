Кількість збірних у фіналі Чемпіонату Європи збільшиться до 24

Виконавчий комітет УЄФА сьогодні на засіданні в Бордо вирішив, що з 2016 року кількість збірних команд-учасників фінальної стадії чемпіонату Європи буде збільшено з 16 (зараз) до 24.

З 2016 року всі учасники фінальної стадії ЄВРО будуть поділені на шість груп по чотири команди в кожному квартеті, повідомляється на сайті uefa.com.

В плей-офф будут виходити дві найсильніші команди кожної групи, а також чотири кращих збірних з числа тих, які зайняли треті місця. Таким чином, кількість матчів фінальної стадії збільшиться з 31 до 51.

Чемпіон Європи визначатиметься через 31 день, відповідно графік матчів стане більш насиченим. Це дозволить збірним, які не входять до еліти, з більшою імовірністю пробитися у фінальну частину першості континенту.

Формат відбіркового циклу залишиться попереднім – команди й надалі будуть ділитися на групи по п’ять або шість збірних у кожній.