Кубок УЄФА перейменовано в Лігу Європи УЄФА

Виконком Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) на своєму сьогоднішньому засіданні у французькому місті Бордо прийняв рішення про зміну назву Кубка УЄФА, який із сезону 2009/10 буде називатися Ліга Європи УЄФА, повідомляється на сайті uefa.com.

На груповій стадії змагань братимуть участь 48 команд, причому клуби з кожним із противників будуть зустрічатися не один раз, як зараз, а двічі: вдома і на виїзді.

Турнір також отримає новий логотип та візуальне оформлення.

На переконання президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, ці зміни підуть на користь турніру, а новий формат підвищить інтерес до змагань та надасть імпульсу для Ліги УЄФА.

Рішення про зміну формату змагань було прийняте в грудні 2007 року на засіданні виконавчого комітету УЄФА в швейцарському Люцерні. Сьогодні це рішення було офіційно затверджене.